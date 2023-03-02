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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области

Источник:
ТАСС
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Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области России и захватили заложников в одном из сел, сообщили в российских силовых структурах.

В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, уточнили в ФСБ.

«Группы украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками», — рассказал ТАСС источник.

По его словам, в заложниках у украинских диверсантов могут находиться до шести человек. Среди местных жителей есть погибшие и раненые.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. Погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок.

Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил Богомаз.

Тема: Военная операция на Украине
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