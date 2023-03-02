Xiaomi разработала морозостойкий аккумулятор

Xiaomi анонсировала в соцсети Weibo технологию твердотельных аккумуляторов. Они имеют высокую плотность энергии и демонстрируют хорошую производительность при низких температурах.

Разработчики отмечают, что твердотельные батареи обладают более высокой прочностью и стабильностью и имеют высокую плотности энергии — 1000 Втч/л, что почти в четыре раза выше показателей лучших литиевых аккумуляторов.

При низких температурах новинка демонстрирует на 20% лучшие показатели, чем литий-ионные батареи. Отмечается, что их можно полноценно использовать даже в северных регионах планеты.

Аккумуляторы безопасны в использовании, не подвержены вздутию, а конструкция из металла и керамики обеспечивает высокую плотность изделия. Разработчики сообщили, что его практически невозможно проткнуть иглой.

Тестовых образцов нового твердотельного аккумулятора Xiaomi пока не показали. Компания работает над совершенствованием батареи и не разглашает сроки выхода и стоимость.