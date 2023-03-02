США начала подготовку к введению санкций против Китая

Соединенные Штаты пытаются заручиться поддержкой ближайших союзников в преддверии возможных санкций против Китая, которые будут введены, если Пекин окажет военную поддержку России,

«Консультации, которые все еще находятся на предварительной стадии, призваны заручиться поддержкой ряда стран, особенно богатых стран Большой семерки (G7), для координации любых возможных ограничений», — пишет Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Собеседники агентства не раскрыли, какие именно ограничения могут быть введены против КНР, однако уточнили, что консультации США и союзников проходят наряду с поиском доказательств поставок китайских вооружений России.

По словам источников, неформальные контакты ведутся в том числе на уровнях министров финансов, однако «первоначальное обращение Вашингтона к санкциям еще не привело к широкому согласию по каким-либо конкретным мерам».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон располагает данными о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине.