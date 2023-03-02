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Двухфакторная аутентификация появилась на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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Госуслуги
Госуслуги
Фото: © Sibnet.ru

«Госуслуги» получат двухфакторную аутентификацию. Ее внедрение началось 1 марта, а с июня она станет обязательной для всех пользователей портала.

Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал ТАСС, что дополнительная аутентификация, например, подтверждение через SMS, станет еще одним барьером защиты, особенно для пользователей с простыми паролями.

Внедрение двухфакторной аутентификации займет несколько месяцев, в Минцифры рассчитывают, что с июня опция охватит всех пользователей «Госуслуг». 

Двухфакторная аутентификация — метод дополнительной защиты аккаунта. При авторизации таким способом требуется подтверждение входа паролем из SMS, почты или специального приложения-компаньона.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

nicollaich

Надо было вкладываться в экономику РФ. МБ.

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Asd10

Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??