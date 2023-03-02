Двухфакторная аутентификация появилась на «Госуслугах»

«Госуслуги» получат двухфакторную аутентификацию. Ее внедрение началось 1 марта, а с июня она станет обязательной для всех пользователей портала.

Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал ТАСС, что дополнительная аутентификация, например, подтверждение через SMS, станет еще одним барьером защиты, особенно для пользователей с простыми паролями.

Внедрение двухфакторной аутентификации займет несколько месяцев, в Минцифры рассчитывают, что с июня опция охватит всех пользователей «Госуслуг».

Двухфакторная аутентификация — метод дополнительной защиты аккаунта. При авторизации таким способом требуется подтверждение входа паролем из SMS, почты или специального приложения-компаньона.