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Дерипаска предложил сократить чиновников в два‑три раза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество чиновников в России должно быть уменьшено в два-три раза, российской экономике нужно больше свободы от государственного аппарата, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме в четверг.

«Про чиновников — мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы. И я вижу, что "легкий стресс" всегда помогает», — цитирует ТАСС Дерипаску.

По его мнению, чиновников надо сократить в два-три раза, а сотрудников правоохранительных органов — в два раза.

Дерипаска считает, что нынешнее количество чиновников является «серьезной обузой для экономики», особенно для экономики России, на которой «гири висят» из-за санкций и всех остальных проблем.

«И нужно как-то встрепенуться и побеждать, и побежать вперед. И мне кажется, что уже назрел вопрос о том, что слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы, реально больше свободы конкуренции», — отметил бизнесмен.

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