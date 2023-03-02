НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Флорист рассказала о цветах, которые точно понравятся девушкам

Источник:
Sibnet.ru
363 1

Охапка роз не удивит девушку на 8 марта, а пионы слишком быстро завянут, потому что ранняя весна для этих цветов — не сезон. Флорист Мария Шетюк рассказала, как выбрать цветы в подарок, чтобы девушке букет точно понравился.

В первую очередь, конечно, мужчина должен ориентироваться на вкус избранницы и дарить те цветы, которые она любит. Но есть сорта цветов, от которых придет в восторг любая девушка.

«Надо брать ранункулюсы. К 8 марта они как раз в пике своего сезона и там просто роскошь бутиков. Они очень разнообразные по сортам, самый красивый, наверное, Клуни Ханой. Они разнообразны по цвету, очень стойкие, до двух недель могут простоять», — сказала Шетюк.

Ранункулюсы
Ранункулюсы
Фото: © Sibnet.ru

На букет из ранункулюсов придется раскошелиться. Один цветок будет стоить около 700-1000 рублей. Но, если бюджет ограничен, то даже один такой цветок может поразить и порадовать девушку с хорошим вкусом.

«Есть тренд на какую-то садовость, раскидистость, воздух. Поэтому можно обратить внимание на цветущие ветки: айва, магнолия, вишня, яблоня. Все, что на воде распускается и расцветает», — отметила модную тенденцию среди девушек флорист.

Не стоит обделять вниманием и традиционные весенние цветы — тюльпаны. Эксперт советует обратить внимание на те, которые вырастили местные садовники в области. Очень красивый сорт тюльпанов, например, Авангард — высокий цветок лимонного цвета.

Еще по теме
Носки и трусы стали непопулярными подарками
Когда печь блины на Масленицу в 2023 году?
Повод найдется: как выбрать подарок 18+?
Что подарить на 23 февраля: 100 идей оригинальных подарков мужчинам
смотреть все
Жизнь #Праздник
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Великий пост в 2023 году: календарь питания на каждый день
Лисенка разоблачили в шоу «Маска»
Очередные мобилизованные военные из Сибири пожаловались на командиров
Скандал на «Голосе»: зрители требуют переиграть финал из-за оговорки
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

Госдеп США принял решение выделять Украине по 1,5 млрд долларов ежемесячно на поддержание работы украинского...

nicollaich

Где-то заплакали цеивропейские пилильщики военной помощи.

Nik3316

да ты Петросян))) Запад ужом вьется, ну нет законов как отнять деньги у ЦБ, а ты про суды вспомнил)))Китайцы...

Maniac.

Когда этих "ИнтеллектАналлоВ" уже прошерстят из органов... Мне с пелёнок говорили, что оружие ни какое...