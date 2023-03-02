Флорист рассказала о цветах, которые точно понравятся девушкам

Охапка роз не удивит девушку на 8 марта, а пионы слишком быстро завянут, потому что ранняя весна для этих цветов — не сезон. Флорист Мария Шетюк рассказала, как выбрать цветы в подарок, чтобы девушке букет точно понравился.

В первую очередь, конечно, мужчина должен ориентироваться на вкус избранницы и дарить те цветы, которые она любит. Но есть сорта цветов, от которых придет в восторг любая девушка.

«Надо брать ранункулюсы. К 8 марта они как раз в пике своего сезона и там просто роскошь бутиков. Они очень разнообразные по сортам, самый красивый, наверное, Клуни Ханой. Они разнообразны по цвету, очень стойкие, до двух недель могут простоять», — сказала Шетюк.

Ранункулюсы Фото: © Sibnet.ru

На букет из ранункулюсов придется раскошелиться. Один цветок будет стоить около 700-1000 рублей. Но, если бюджет ограничен, то даже один такой цветок может поразить и порадовать девушку с хорошим вкусом.

«Есть тренд на какую-то садовость, раскидистость, воздух. Поэтому можно обратить внимание на цветущие ветки: айва, магнолия, вишня, яблоня. Все, что на воде распускается и расцветает», — отметила модную тенденцию среди девушек флорист.

Не стоит обделять вниманием и традиционные весенние цветы — тюльпаны. Эксперт советует обратить внимание на те, которые вырастили местные садовники в области. Очень красивый сорт тюльпанов, например, Авангард — высокий цветок лимонного цвета.