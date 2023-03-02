Россия разрабатывает новый вид военных операций с применяем ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, говорится в статье первого заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова.
США постепенно теряют лидирующие позиции в мире, из-за чего возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России, поскольку она считается главным виновником утраты американского мирового господства, сказано в статье, опубликованной в журнале «Военная мысль».
По данным журнала, США планируют разгром России в форме стратегической (глобальной) многосферной операции, которая предусматривает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил.
Затем Штаты собираются уничтожить оставшиеся и стартовавшие российские носители ядерного оружия с помощью глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), а затем нанести минимальный достаточный ядерный удар по России с целью ее уничтожения.
Для достижения стратегических целей по разгрому США такой вид операций включает применение «современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».
Цель российской операции — отражение обычного мгновенного глобального удара США и НАТО. Помимо этого, должна подавляться американская глобальная система ПРО в целях предотвращения уничтожения в воздухе российских стратегических ракет. Финальный этап операции предполагает нанесение ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
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nicollaichГде-то заплакали цеивропейские пилильщики военной помощи.
Nik3316да ты Петросян))) Запад ужом вьется, ну нет законов как отнять деньги у ЦБ, а ты про суды вспомнил)))Китайцы...
Maniac.Когда этих "ИнтеллектАналлоВ" уже прошерстят из органов... Мне с пелёнок говорили, что оружие ни какое...