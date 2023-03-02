Срок ввода станции метро «Спортивная» снова перенесли

Ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесен на неопределенный срок, сообщила подрядная организация «СпецТрансСтрой».

Сейчас на станции проводят пуско-наладочные работы и монтируют оборудование, связанное с корректировкой проектной документации, а также устанавливают программный комплекс для полноценного функционирования объекта.

Дата ввода «Спортивной» в эксплуатацию будет определена после того, как заказчик — муниципальное предприятие «Метро Мир» — внесет изменения в проектную документацию. По данным НГС, станцию могут запустить в мае-июне.

Строительство «Спортивной» началось летом 2019 года. Объект возводился к МЧМ по хоккею, который планировался в Новосибирск в декабре-2022-январе-2023 года. По первым планам станцию хотели сдать ко Дню города-2022. После сроки неоднократно переносились. В середине февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что готовность станции составляет 97%.