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Дзюба вспомнил о повышенном внимании девушек после интим-видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Локомотив»

Российский футболист Артем Дзюба рассказал, что после скандала с публикацией интим-видео девушки «раздевали глазами» при встрече, но первое время было очень тяжело и больно.

«Идешь и видишь, что тебя голым раздевают. Думаешь: забавно, это же я должен раздевать вас взглядом», — рассказал Дзюба в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна Nobel.

Но, по словам футболиста, стало больше не только женского внимания, но и мужского. «Пошла мулька, что я бисексуал или баловник», — добавил Дзюба.

Он отметил, что сейчас относится к эпизоду спокойно и смешно, но первое время было очень тяжело и больно. «Тут же была игра с «Краснодаром», для меня это был самый тяжелый матч. Привык, что все поддерживают, а тогда болельщики стали освистывать во время пробития пенальти», — вспомнил игрок.

Дзюба считает, что то, чем он занимался на видео, делают все: «Кто это не делал — бросьте в меня камень». Но он добавил, что в публичном пространстве подобных роликов у людей со статусом появляться не должно.

Скандал с интимным видео Дзюбы случился в ноябре 2020 года. В Сеть выложили ролик, на котором герой занимается самоудовлетворением, хотя непосредственно процесс не показан. Форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».

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