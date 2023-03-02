Состоялась премьера первых эпизодов сериала «Король и Шут»

Премьера первых двух эпизодов сериала «Король и шут»
состоялась на «Кинопоиске» в четверг, 2 марта. Всего в сериале пять эпизодов,
полностью проект будет доступен для просмотра 23 марта.
Сериал «Король и Шут» снял режиссер Рустам Мосафир. Это
история о том, как панки из Петербурга выбирали название группы,
давали первые концерты, собрали полный зал «Юбилейного», впервые выступили
в Москве и на крупнейших площадках страны.
Параллельно истории становления группы герои сериала
отправляются в сказочный мир спасать принцессу из плена колдуна.
В пути они встречают персонажей, о которых поют в своих
песнях.
В сериале снялись Константин Плотников, Влад Коноплев, Валери
Зоидова, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин.
Первые две серии «Короля и шута» уже доступны на «Кинопоиске», следующие серии будут выходить в видеосервисе по четвергам.