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Состоялась премьера первых эпизодов сериала «Король и Шут»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера первых двух эпизодов сериала «Король и шут» состоялась на «Кинопоиске» в четверг, 2 марта. Всего в сериале пять эпизодов, полностью проект будет доступен для просмотра 23 марта.

Сериал «Король и Шут» снял режиссер Рустам Мосафир. Это история о том, как панки из Петербурга выбирали название группы, давали первые концерты, собрали полный зал «Юбилейного», впервые выступили в Москве и на крупнейших площадках страны.

Параллельно истории становления группы герои сериала отправляются в сказочный мир спасать принцессу из плена колдуна. В пути они встречают персонажей, о которых поют в своих песнях.

В сериале снялись Константин Плотников, Влад Коноплев, Валери Зоидова, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин.

Первые две серии «Короля и шута» уже доступны на «Кинопоиске», следующие серии будут выходить в видеосервисе по четвергам.

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