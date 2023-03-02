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Тиньков попросил британское правительство снять с него санкции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tinkoff Bank / CC BY-SA 4.0

Бизнесмен Олег Тиньков обратился в министерство иностранных дел Великобритании с просьбой снять с него санкции.

«Снятие санкций с меня было бы справедливым (решением) и послужило бы сигналом того, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение», — цитирует Bloomberg заявление Тинькова.

МИД Великобритании не стало отвечать на запрос агентства и отметило, что не комментирует санкции, которые введены против отдельных лиц.

Тиньков попал под санкции Великобритании в марте 2022 года. При этом бизнесмен критически высказывается о специальной военной операции России на Украине.

Тиньков не первый бизнесмен из России, который не согласен со своим включением в санкционные списки. Ранее санкции решили оспорить бывшие члены совета директоров Альфа-банка Петр Авен и Михаил Фридман, а также миллиардер Роман Абрамович.

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Экономика #Санкции #Мир
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