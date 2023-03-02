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Социальные пенсии в России индексируют 1 апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Социальные пенсии с 1 апреля 2023 года проиндексируют на 3,3%. Это будет сделано в дополнение к индексации на 10%, проведенной в июне 2022 года, сообщает пресс-служба Минтруда.

«С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января прожиточный минимум вырос еще на 3,3%. С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимум еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума»,— сказал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

До конца 2023 года для индексации соцпенсий направят 15,57 миллиарда рублей из федерального бюджета. Индексация затронет около 4 миллиона получателей выплат.

В Минтруде пояснили необходимость индексации ростом прожиточного минимума. Совокупный рост соцпенсии за год составит 13,6%, что выше годового уровня инфляции в 11,9%.

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