Соедиенные Штаты призывает Россию продлить зерновую сделку, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истекает 18 марта 2023 года.

«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и в конечном счете расширение зерновой инициативы», — цитируют «Известия» Прайса.

По его словам, американские власти не видят объективных препятствий для шагов в указанном направлении.

Ранее, 27 февраля, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что зерновая сделка не может быть продлена, пока не решены вопросы страхования интересов РФ, доставки зерна в голодающие страны, а также разблокировки счетов российских банков.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков 22 февраля сообщил, что Киев обратится к Анкаре и ООН с просьбой начать переговоры о продлении зерновой сделки как минимум на один год.