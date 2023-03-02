НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдеп США призвал Россию продлить зерновую сделку

Источник:
«Известия»
889 7
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Соедиенные Штаты призывает Россию продлить зерновую сделку, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истекает 18 марта 2023 года.

«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и в конечном счете расширение зерновой инициативы», — цитируют «Известия» Прайса.

По его словам, американские власти не видят объективных препятствий для шагов в указанном направлении.

Ранее, 27 февраля, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что зерновая сделка не может быть продлена, пока не решены вопросы страхования интересов РФ, доставки зерна в голодающие страны, а также разблокировки счетов российских банков.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков 22 февраля сообщил, что Киев обратится к Анкаре и ООН с просьбой начать переговоры о продлении зерновой сделки как минимум на один год.

Еще по теме
Тиньков попросил британское правительство снять с него санкции
Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО
Россия «заморозила» главный ядерный договор
Китай назвал настоящих хозяев Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Великий пост в 2023 году: календарь питания на каждый день
Лисенка разоблачили в шоу «Маска»
Очередные мобилизованные военные из Сибири пожаловались на командиров
Выставка популярных: какая порода кошек лучше?
Обсуждение (7)
Картина дня
Госдеп США призвал Россию продлить зерновую сделку
Социальные пенсии в России индексируют 1 апреля
Тиньков попросил британское правительство снять с него санкции
Правила проезда круговых перекрестков снова изменились
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
49
Медведев пригрозил крахом человеческой цивилизации без России
44
Китай назвал настоящих хозяев Украины
41
Байден раскритиковал мирный план Китая по Украине
41
Путин заявил об угрозе исчезновения русского народа
31
Россия разбомбила центр разведки ВСУ под Киевом