Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии проголосовал за законопроект о вступлении страны в НАТО. Для ратификации на национальном уровне закон должен подписать президент страны.

«За» проголосовали 184 из 200 депутатов парламента, один человек воздержался, еще семеро — против, семеро не пришли. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года — на фоне спецоперации России на Украине.

При этом для их вступления в НАТО необходимо согласие всех 30 членов альянса. Венгрия и Турция пока не ратифицировали вступление новых стран в альянс, продолжаются соответствующие переговоры.

В частности, решение Турции в отношении Швеции застопорилось на фоне проведения в Стокгольме акции с сожжением Корана у турецкого посольства. Новый раунд переговоров должен пройти 9 марта в Брюсселе.