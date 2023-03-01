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Россиянам упростят зарубежные онлайн-покупки

Источник:
Sibnet.ru
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Интернет-магазин AliExpress
Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий россиянам совершать покупки дешевле 15 тысяч рублей в зарубежных интернет-магазинах без прохождения идентификации, сообщается на сайте парламента.

Упрощенный порядок коснется всех переводов в пользу организаций за пределами России. Принятие поправок предоставит гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах.

Кроме этого, это оптимизирует административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации и упрощенной идентификации, отмечают разработчики документа в пояснительной записке.

До внесения поправок в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» россияне могли без идентификации совершать в интернет-магазинах покупки только до 15 тысяч рублей.

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Экономика #Торговля
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