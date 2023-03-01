Россиянам упростят зарубежные онлайн-покупки

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий россиянам совершать покупки дешевле 15 тысяч рублей в зарубежных интернет-магазинах без прохождения идентификации, сообщается на сайте парламента.

Упрощенный порядок коснется всех переводов в пользу организаций за пределами России. Принятие поправок предоставит гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах.

Кроме этого, это оптимизирует административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации и упрощенной идентификации, отмечают разработчики документа в пояснительной записке.

До внесения поправок в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» россияне могли без идентификации совершать в интернет-магазинах покупки только до 15 тысяч рублей.