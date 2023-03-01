Российские военные пресекли воздушную атаку Крыма

Российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым, сообщает Минобороны.

Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО, еще четыре БПЛА вывели из строя с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО сбила 15 украинских дронов на территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях. Рядом с Дружковкой в Донецкой Народной Республике в воздушном бою ВКС уничтожили самолет Су-24 Воздушных сил Украины.

Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.