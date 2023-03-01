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Российские военные пресекли воздушную атаку Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым, сообщает Минобороны.

Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО, еще четыре БПЛА вывели из строя с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО сбила 15 украинских дронов на территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях. Рядом с Дружковкой в Донецкой Народной Республике в воздушном бою ВКС уничтожили самолет Су-24 Воздушных сил Украины.

Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.

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