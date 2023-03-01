Красота играет ключевую роль в жизни человека

Человек всегда стремился выглядеть привлекательно, однако ученые много лет спорили — почему именно красота играет ключевую роль в его жизни. Новейшее исследование подтвердило, что такое значение внешней привлекательности связано с эволюционным давлением.

Оказывается, что люди хотят выглядеть красивыми с единственной целью — найти наиболее качественного партнера. Эволюционное давление диктует, что надо произвести на свет здоровое потомство, а красота выступает важнейшим признаком здоровья и хорошей наследственности.

В среднем мужчины и женщины тратят на наведение красоты около четырех часов в день. Это не только макияж, прическа и выбор наряда, но и занятия спортом, правильное питание, личная гигиена.

При этом люди старшего возраста уделяют почти так же много внимания внешности, как и молодые. Кроме этого, женщины из стран с гендерным неравенством заботятся о внешности больше, чем женщины из стран, где мужчины и женщины выступают на равных.

В настоящее время самое сильное влияние на желание хорошо выглядеть оказывают социальные сети — их активные пользователи гораздо больше времени тратят на свою внешность и переживают, если фотографии с владельцем аккаунта набирают мало лайков.