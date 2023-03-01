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Омский полицейский «в шутку» застрелил коллегу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудник патрульно-постовой службы в Калачинске выстрелил в коллегу, тот скончался в больнице, сообщила пресс-служба МВД России по Омской области.

Инцидент произошел ночью 27 февраля. По данным полиции, сотрудник ППС «допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги». Пострадавший с огнестрельным ранением брюшной полости скончался в больнице.

Телеграм-канал Baza писал, что старший сержант по фамилии Дмитриев выстрелил в своего напарника сержанта Филина «в шутку» во время разговора. На допросе стрелявший сказал, что был уверен в том, что пистолет не заряжен. По его словам, а также по показаниям других коллег, конфликтов между полицейскими не было.

Полицейский будет уволен из органов внутренних дел. Его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за служебную подготовку привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

СК по Омской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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ЧП #Происшествия #Омск
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