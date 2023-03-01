НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутатов и сенаторов освободили от публикаций деклараций

Источник:
Sibnet.ru
527 5
Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться в открытом доступе, соответствующий закон вступил в силу 1 марта. Вместо этого в Сети начнут выкладывать обобщенную статистическую информацию.

Закон также упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, однако новые нормы коснутся только тех народных избранников, кто служит законодателем параллельно с какой-то основной работой.

Ранее члены обеих палат парламента должны были ежегодно публиковать сведения о доходах до 1 апреля. Владимир Путин ранее подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях.

При этом эксперты отмечали, что отказ от публикации именных деклараций лишит основного источника информации легальные гражданские антикоррупционные расследования. Это может негативно повлиять на борьбу с коррупцией.

Еще по теме
Судимым запретили работать таксистами
Новые правила: как жарить шашлыки на даче с 1 марта
Путин поручил создать фонд помощи участникам спецоперации
Русский язык оградили от иностранных слов
смотреть все
Политика #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Великий пост в 2023 году: календарь питания на каждый день
Как и когда просить прощения на Прощеное воскресенье в 2023 году
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Лисенка разоблачили в шоу «Маска»
Обсуждение (5)
Картина дня
Российские военные пресекли воздушную атаку Крыма
МИД обратил внимание на данные о подготовке Киевом провокации
Дефицит бюджета превысил годовой план на 1,1 трлн рублей
Правила проезда круговых перекрестков снова изменились
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

У хохла одна забава. Поднастрать и помереть. ( хохол = бандеровец )

Удавиков

Госдеп США принял решение выделять Украине по 1,5 млрд долларов ежемесячно на поддержание работы украинского...

pepelmetal

Со вторым они успешнее справляются

Nik3316

да ты Петросян))) Запад ужом вьется, ну нет законов как отнять деньги у ЦБ, а ты про суды вспомнил)))Китайцы...