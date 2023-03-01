Депутатов и сенаторов освободили от публикаций деклараций

Декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться в открытом доступе, соответствующий закон вступил в силу 1 марта. Вместо этого в Сети начнут выкладывать обобщенную статистическую информацию.

Закон также упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, однако новые нормы коснутся только тех народных избранников, кто служит законодателем параллельно с какой-то основной работой.

Ранее члены обеих палат парламента должны были ежегодно публиковать сведения о доходах до 1 апреля. Владимир Путин ранее подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях.

При этом эксперты отмечали, что отказ от публикации именных деклараций лишит основного источника информации легальные гражданские антикоррупционные расследования. Это может негативно повлиять на борьбу с коррупцией.