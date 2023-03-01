Депутатов и сенаторов освободили от публикаций деклараций

Декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться в открытом доступе, соответствующий закон вступил в силу 1 марта. Вместо этого в Сети начнут выкладывать обобщенную статистическую информацию.
Закон также упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, однако новые нормы коснутся только тех народных избранников, кто служит законодателем параллельно с какой-то основной работой.
Ранее члены обеих палат парламента должны были ежегодно публиковать сведения о доходах до 1 апреля. Владимир Путин ранее подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях.
При этом эксперты отмечали, что отказ от публикации именных деклараций лишит основного источника информации легальные гражданские антикоррупционные расследования. Это может негативно повлиять на борьбу с коррупцией.
mosquito__2010У хохла одна забава. Поднастрать и помереть. ( хохол = бандеровец )
УдавиковГосдеп США принял решение выделять Украине по 1,5 млрд долларов ежемесячно на поддержание работы украинского...
pepelmetalСо вторым они успешнее справляются
Nik3316да ты Петросян))) Запад ужом вьется, ну нет законов как отнять деньги у ЦБ, а ты про суды вспомнил)))Китайцы...