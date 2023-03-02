Три крупные российские премьеры покажут в кинотеатрах

Военный фильм «Нюрнберг», драма «Здоровый человек» и детектив «Детектор» стартуют в российских кинотеатрах в четверг, 2 марта.

Военно-историческая драма «Нюрнберг» рассказывает о Нюрнбергском процессе, первом и ключевом из серии судебных процессов над рядом военных преступников нацистской Германии. Большая часть сюжета посвящена любовной истории, которая разворачивается на фоне Процесса Века.

Главные роли в «Нюрнберге» исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко. Режиссер — Николай Лебедев.

Драма «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум рассказывает об успешном ведущем, который ради поиска себя становится волонтером в детской больнице. Там он встречает девушку, которая и меняет всю его жизнь.

В детективе «Детектор» главная героиня Виктория — бывший оперативный сотрудник. Она привыкает к нормальной жизни с любимым мужем, психологом. Но после нападения преступника на службе она не может иметь детей.

Супруги решают взять к себе на выходные шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре. И тогда в их загородном доме начинают происходить странные события. Девочка ведет себя скрытно и порой агрессивно, рисует страшные картинки и портит игрушки. В ее рисунках Вика угадывает жертв того самого преступника, теперь она абсолютно уверена: злодей жив, и он где-то рядом.

Главные роли в детективе «Детектор» исполнили Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Гела Месхи, Екатерина Темнова.