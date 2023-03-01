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Судимым запретили работать таксистами

Источник:
Sibnet.ru
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Такси
Фото: © Sibnet.ru

Лицам с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также за преступления средней тяжести теперь запрещено работать водителями такси и автобусов, соответствующий закон вступил в силу 1 марта.

Согласно закону, к управлению легковыми такси не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой.

Также в списке преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран-членов ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Что касается автобусов, трамваев, троллейбусов, то к управлению ими не допускаются лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость либо подвергаются уголовному преследованию за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

При этом предусмотрен ряд переходных положений, согласно которым лица, уже трудящиеся в этой сфере, должны будут предоставить работодателю соответствующие документы до 1 сентября 2023 года.

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