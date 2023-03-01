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Министр предложил властям Кузбасса самим построить ВПП в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Navigator-avia / CC BY-SA 3.0

Минэкономразвития РФ предлагает Кузбассу использовать конъюнктурные угольные доходы на создание взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта популярного российского курорта Шерегеш, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Наше предложение, чтобы конъюнктурные доходы, которые есть сейчас у Кузбасса, инвестировали в этот объект с тем, чтобы потом за счет будущих налогов, вернулись в бюджет Кузбасса, и за счет этого угольные конъюнктурные доходы переведем потом в постоянные доходы от туризма», — цитирует Решетникова ТАСС.

Министр пояснил, что возможности федерального бюджета ограничены, при этом на ближайшие пять лет средства из него будут направляться на работы по ремонту ВПП аэропорта Кемерова, а также аэропорта Новокузнецка.

Аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш собираются построить на площадке вблизи горы Кубез на территории 995 гектаров. Он должен принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100. Инвестиции в строительство терминального комплекса были предварительно оценены в 8 миллиардов рублей, ВПП — от 6,5 миллиарда до 8 миллиардов рублей.

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Экономика #Транспорт и дороги #Кузбасс
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