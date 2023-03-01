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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МИД обратил внимание на данные о подготовке Киевом провокации

Источник:
Sibnet.ru
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Россия предостерегает киевский режим от необдуманных действий и призывает международные организации обратить внимание на данные о подготовке Украиной провокации с использованием радиоактивных веществ, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Призываем профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию. Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей», — заявила Захарова.

Она отметила, что для доставки радиоактивных материалов на Украину могли использоваться порты Одесской области, участвующие в зерновой сделке.

«Обратили внимание на циркулирующую в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсах и соцсетях информацию о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов. Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в зерновой сделке. Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» — отметила Захарова.

По ее словам, в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой.

«19 февраля в порт Одессы на одном из сухогрузов были доставлены аналогичные контейнеры, содержащие радиоактивное вещество "Калифорний-252", которое, как сообщается, активно применяют при проверке на целостность ядерных реакторов АЭС», — сказала.

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