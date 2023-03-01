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Дзюба раскритиковал «Зенит» за большое количество бразильцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Локомотив»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба, сейчас выступающий за «Локомотив», заявил, что в любом случае не хотел оставаться в петербургском клубе из-за засилья там бразильцев.

«В любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что "Зенит" (Санкт-Петербург) превращается в «Зенит» (Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу). Это не совсем правильно», — сказал Дзюба в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Футболист отметил, что относится к легионерам прекрасно, но считает, что в российской команде костяк должны составлять россияне.

Сейчас в составе «Зенита» семь бразильцев, считая Малкома и Клаудиньо, которые получили российское гражданство.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита». Летом прошлого года он покинул клуб. Несколько месяцев он был игроком турецкого клуба «Адана Демирспор». В феврале подписал контракт с «Локомотивом».

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