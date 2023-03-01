Snapchat представляет чат-бота, работающего на последней версии ChatGPT от OpenAI. Новинка получила название My AI («Мой ИИ») и станет первым шагом по внедрению нейросетей в мессенджер.

Генеральный директор Snap Эван Шпигель, комментируя новинку, сообщил, что уверен в том, что в будущем чат-боты станут неотъемлемой частью повседневной жизни огромного числа людей.

«Основная идея заключается в том, что в дополнение к ежедневным разговорам с нашими друзьями и семьей мы будем каждый день общаться с ИИ. И это то, что мы можем сделать в качестве службы обмена сообщениями», — цитирует The Verge Шпигеля.

Иконка чат-бота закреплена на отдельной вкладке над текущими переписками. На старте My AI доступен только подписчикам Snapchat Plus стоимостью 3,99 доллара, но в будущем станет бесплатной опцией для всех пользователей.

Snapchat — мессенджер для обмена текстовыми сообщениями, фото и видео. Они доступны получателю короткий период времени: от нескольких секунд до одних суток. Аудитория Snapchat составляет более 750 миллионов пользователей по всему миру.