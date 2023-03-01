«Союзмультфильм» выпустит новый мультсериал «Лудлвилль»

Мультсериал «Лудлвилль» от «Союзмультфильма» создан для развития творческого мышления у детей. Главные герои проекта — фантастические существа лудлы.

Сериал рассказывает о городе Лудлвилле и его необычных жителях – лудлах. По сюжету, главная героиня Энн и ее семья – Мама, Папа, младший брат Бу, Бабуля, Дедуля и собачка по кличке Горошинка – попадают в различные комичные и странные истории.

Справиться с трудностями персонажам помогает единственный волшебный артефакт в мире лудлов – чудо-альбомчик Энн. В нем нарисованные героиней предметы становятся реальными, благодаря «свайпу» по странице. Именно таким образом привычные вещи находят необычное применение: резиновая уточка становится велосипедным звонком, чашка – лодочкой, а кровать – батутом.

При этом лудлы ведут знакомый зрителям образ жизни: учатся, работают, имеют свои хобби и традиции, к которым относится, например, исполнение народного танца «лудл-дрыг».

«Герои необычной мультвселенной научат детей нестандартно мыслить, применять творческий подход и не бояться ошибок — это очень важные навыки для современного мира. Уверена, наши герои очень быстро найдут общий язык со своей аудиторией», — сообщила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Премьера сериала «Лудлвилль» состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре Okko. 8 марта эпизоды нового проекта начнут показывать на телеканале «Карусель», 12 марта на телеканале «Мульт» и с 1 апреля — на собственном телеканале «Союзмультфильма» – «Мультиландии».