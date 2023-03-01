Пластический хирург рассказал, какой размер груди выбирают женщины

Девушки в России, делающие грудь, чаще всего выбирают естественную форму, этим они отличаются от пациенток в США, где большинство предпочитают неестественно большую грудь, сообщил пластический хирург Магомед Нальгиев.

Чаще всего в России при увеличении груди предпочитают 2,5–3 размер. В редких случаях — от 3,5 до 5, цитирует Нальгиева «Газета.Ru».

«Привлекательность зависит не от размера, а от красивой и подтянутой формы груди. Она будет намного привлекательнее, чем большая бесформенная грудь. В России большинство пациентов это понимают и гонятся не за размером, а за красивой формой», — отметил врач.

Он пояснил, что если у девушки узкая грудная клетка, то ей не удастся установить большие импланты. А если грудная клетка широкая, то маленькие импланты тоже не подойдут. Для подбора размера обязательно нужна консультация хирурга.