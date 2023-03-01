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Пластический хирург рассказал, какой размер груди выбирают женщины

Источник:
Sibnet.ru
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Девушки в России, делающие грудь, чаще всего выбирают естественную форму, этим они отличаются от пациенток в США, где большинство предпочитают неестественно большую грудь, сообщил пластический хирург Магомед Нальгиев.

Чаще всего в России при увеличении груди предпочитают 2,5–3 размер. В редких случаях — от 3,5 до 5, цитирует Нальгиева «Газета.Ru».

«Привлекательность зависит не от размера, а от красивой и подтянутой формы груди. Она будет намного привлекательнее, чем большая бесформенная грудь. В России большинство пациентов это понимают и гонятся не за размером, а за красивой формой», — отметил врач.

Он пояснил, что если у девушки узкая грудная клетка, то ей не удастся установить большие импланты. А если грудная клетка широкая, то маленькие импланты тоже не подойдут. Для подбора размера обязательно нужна консультация хирурга.

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Alhazred

#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....

mosquito__2010

У хохла одна забава. Поднастрать и помереть. ( хохол = бандеровец )

pepelmetal

Со вторым они успешнее справляются

Danilon

Конечно не до выборов ! Тут такая череда побед и успехов пошла, что ходи оглядывайся.