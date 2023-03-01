Новое строительное шоу «Хочу перемен» выйдет на ТНТ

Проект «Хочу перемен» будет уникальным на телепроектом. Это строительно-психологическое шоу, в котором ремонт будет начинаться с уборки в голове, сообщила пресс-служба ТНТ.

Ведущий Олег Верещагин, психолог пространства Ольга Агдаси и дизайнер Умидхан Хуснитдинов помогут участникам проекта понять, какие изменения им действительно необходимы. Цель проекта — реализовать желания с помощью нового пространства.

«Лучший способ начать новую жизнь – это распрощаться со старой. Моя задача – помочь героям сделать это максимально мощно и стильно. Мы с ними берем биты, кувалды и начинаем пробивать дорогу в лучшую жизнь. И когда пути назад нет, остается идти только вперед», — цитирует пресс-служба канала Олега Верещагина.

Строительно-психологическое шоу «Хочу перемен» покажут на ТНТ с 5 марта.