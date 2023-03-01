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Новое строительное шоу «Хочу перемен» выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Проект «Хочу перемен» будет уникальным на телепроектом. Это строительно-психологическое шоу, в котором ремонт будет начинаться с уборки в голове, сообщила пресс-служба ТНТ.

Ведущий Олег Верещагин, психолог пространства Ольга Агдаси и дизайнер Умидхан Хуснитдинов помогут участникам проекта понять, какие изменения им действительно необходимы. Цель проекта — реализовать желания с помощью нового пространства.

«Лучший способ начать новую жизнь – это распрощаться со старой. Моя задача – помочь героям сделать это максимально мощно и стильно. Мы с ними берем биты, кувалды и начинаем пробивать дорогу в лучшую жизнь. И когда пути назад нет, остается идти только вперед», — цитирует пресс-служба канала Олега Верещагина.

Строительно-психологическое шоу «Хочу перемен» покажут на ТНТ с 5 марта.

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Топ комментариев

Alhazred

#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....

mosquito__2010

У хохла одна забава. Поднастрать и помереть. ( хохол = бандеровец )

pepelmetal

Со вторым они успешнее справляются

Danilon

Конечно не до выборов ! Тут такая череда побед и успехов пошла, что ходи оглядывайся.