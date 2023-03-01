Пентагон заявил, что Киев должен начать платить за оружие

Американские власти считают, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в Конгрессе.

Конгрессмен Майк Гарсия подчеркнул, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно, хотя Киев сейчас испытывает трудности.

Уолландер в ответ отметила, что украинские власти пока «не делали никаких крупных закупок у американских компаний». «У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства», — отметила она.

Но, по ее словам, «это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки».