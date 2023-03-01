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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон заявил, что Киев должен начать платить за оружие

Источник:
ТАСС
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Американские власти считают, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в Конгрессе.

Конгрессмен Майк Гарсия подчеркнул, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно, хотя Киев сейчас испытывает трудности.

Уолландер в ответ отметила, что украинские власти пока «не делали никаких крупных закупок у американских компаний». «У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства», — отметила она.

Но, по ее словам, «это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

Alhazred

#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....

mosquito__2010

У хохла одна забава. Поднастрать и помереть. ( хохол = бандеровец )

pepelmetal

Со вторым они успешнее справляются

Danilon

Конечно не до выборов ! Тут такая череда побед и успехов пошла, что ходи оглядывайся.