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Samsung выпустил доступный смартфон с мощной камерой

Источник:
Sibnet.ru
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Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A14 4G
Фото: © Samsung

Samsung выпустил 4G-версию Galaxy A14. В отличие от 5G-версии, анонсированной в январе для США, «младший брат» получил 50-мегапиксельную камеру, мощный чип и улучшенный дисплей.

Новинка получила 6,6-дюймовый IPS-экран, с разрешением 24081080 и частотой обновления 90 Гц. Блок камер состоит из трех датчиков: основной на 50 Мп, сверхширокоугольный на 5 Мп и макрокамера на 2 Мп. Селфи модуль стал лучше — 13 Мп.

По данным Samsung Malaysia, Galaxy A14 4G оснащен восьмиядерным чипсетом с частотой 2,0 ГГц. Источники Gizmochina считают, что это Helio G80, демонстрирующий средние характеристики в играх и офисных приложениях.

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Смартфон Samsung Galaxy A14 4G поставляется только в одном варианте с 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти. Цена пока неизвестна, но она будет соответствовать предыдущей январской версии — примерно 199 долларов (15 тысяч рублей). Первым рынком для новинки станет Малайзия.

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