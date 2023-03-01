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Дефицит бюджета превысил годовой план на 1,1 трлн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральный бюджет к последним числам февраля 2023 года был исполнен с дефицитом почти в 4 триллиона рублей. При этом объем доходов составил 1,4 триллиона, расходов — 5,4 триллиона, следует из данных госпортала «Электронный бюджет».

В то же время Минфин прогнозирует по итогам этого года недостачу в размере 2,9 триллиона, или 2% ВВП. Таким образом, дефицит на конец месяца превышает годовой план на 1,1 триллиона.

По оперативным данным портала, основная часть расходов за январь–февраль 2023-го пришлась на социальную политику (1,07 триллиона), национальную экономику (0,4 триллиона) и оборону (0,3 триллиона).

Рост дефицита в начале года связан прежде всего с просадкой нефтегазовых доходов из-за низкой средней цены Urals, пояснила «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Другие факторы включают ускоренное возмещение НДС и переплат налога на прибыль в прошлые периоды, а также авансовое финансирование госконтрактов, перечислила эксперт.

При этом большие траты государства идут на пользу ВВП, потому что эти расходы вкладываются в производство, подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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Экономика #Деньги
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