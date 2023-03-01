Вышел первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»

Первый трейлер «Питер Пэн и Венди» от кинокомпании Disney появился в Сети. Новая работа станет ремейком мультфильма 1953 года.

По сюжету, Венди Дарлинг встречает Питера Пэна, мальчика, который отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями и крошечной феей Тинкер Белл они отправляются в волшебный мир Нетландии. Там герои встречают злого пиратского капитана, капитана Крюка.

В фильме снимались Джуд Лоу, Александр Молони, Эвер Андерсон, Яра Шахиди, Алисса Вапанатахк, Джошуа Пикеринг, Якоби Джуп, Молли Паркер, Алан Тьюдик и Джим Гаффиган.

«Питер Пэн и Венди» поставлен Дэвидом Лоури по сценарию Дэвида Лоури и Тоби Халбрукса («Зеленый рыцарь») по роману Джеймса Мэтью Барри и мультфильму «Питер Пэн». Мирвоая премьера фильма запланирована на 28 апреля.