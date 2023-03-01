НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»

Источник:
Sibnet.ru
448 0

Первый трейлер «Питер Пэн и Венди» от кинокомпании Disney появился в Сети. Новая работа станет ремейком мультфильма 1953 года.

По сюжету, Венди Дарлинг встречает Питера Пэна, мальчика, который отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями и крошечной феей Тинкер Белл они отправляются в волшебный мир Нетландии. Там герои встречают злого пиратского капитана, капитана Крюка.

В фильме снимались Джуд Лоу, Александр Молони, Эвер Андерсон, Яра Шахиди, Алисса Вапанатахк, Джошуа Пикеринг, Якоби Джуп, Молли Паркер, Алан Тьюдик и Джим Гаффиган.

«Питер Пэн и Венди» поставлен Дэвидом Лоури по сценарию Дэвида Лоури и Тоби Халбрукса («Зеленый рыцарь») по роману Джеймса Мэтью Барри и мультфильму «Питер Пэн». Мирвоая премьера фильма запланирована на 28 апреля.

Еще по теме
«Союзмультфильм» выпустит новый мультсериал «Лудлвилль»
Третий сезон сериала «Тест на беременность» выйдет на Первом
«Праведник» и «Чебурашка» остались лидерами проката
Стивен Спилберг снимет мини-сериал про Наполеона
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Великий пост в 2023 году: календарь питания на каждый день
Как и когда просить прощения на Прощеное воскресенье в 2023 году
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Лисенка разоблачили в шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
49
Медведев пригрозил крахом человеческой цивилизации без России
44
Китай назвал настоящих хозяев Украины
41
Байден раскритиковал мирный план Китая по Украине
41
Путин заявил об угрозе исчезновения русского народа
40
Медведев призвал «отодвинуть границы угроз» к Польше