Сенатор потребовала проверить автора жалобы на песню Shaman’а

Генеральная прокуратура России должна проверить гражданина, который написал заявление на певца Shaman (Ярослава Дронова), обвинив его в разжигании межнациональной розни песней «Я русский», заявила сенатор Елена Афанасьева.

По оценке Афанасьевой, заявление, поданное в правоохранительные органы Тульской области, само по себе следует расценивать как проявление русофобии и ущемление титульной нации.

«Прошу Генпрокуратуру серьезно подойти к вопросу и на данном примере разобрать, откуда появилось заявление в отношении этого артиста, кто и по каким причинам его написал. Потому что это самое натуральное разжигание русофобии внутри России», — заявила сенатор на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Афанасьева подчеркнула, что за последние несколько дней на Дронова организован «настоящий наезд», в ходе которого певца пытаются обвинить в экстремизме и разжигании межнациональной розни, хотя он «исполняет патриотические песни и нравится людям разного поколения».

«Я вижу в этом обвинении разжигание розни по отношению к русским, ущемление и унижение одной из государствообразующих наций — русских, желание запугать русских по национальности, [запретить им] упоминать о своих традициях и своей истории, поддержку русофобии, которая сейчас процветает на Западе, и ее нам пытаются насадить в Российской Федерации. Это и есть как раз радикалы, которые работают внутри нашей страны», — утверждает парламентарий.

Shaman рассказал в телеграм-канале, что некий житель подал на него заявление, обвинив в экстремизме и разжигании межнациональной розни. В объяснительной полиции он написал, что песня «Я русский» прошла все необходимые проверки.