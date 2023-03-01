Дан прогноз на теплый март

Среднемесячная температура выше климатической нормы прогнозируется на большей части России в марте. Однако не стоит рассчитывать на постоянное тепло, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Большую часть страны, примерно 60% территории, ожидает температура выше климатической нормы. Это Южный, Северо-Кавказский федеральные округа, Нижняя Волга, юг Урала, Западной Сибири, Средней Сибири, Дальнего Востока. Но это не значит, что придет какая-то небывалая весна. На азиатской территории нормы же и так низкие», — цитирует Вильфанда ТАСС.
По словам синоптика, холоднее, чем обычно, март ожидается на севере Архангельской области, северо-востоке Коми и в Ненецком автономном округе.
Регионы Урала, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Тюменскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, центральные районы Красноярского края ожидает избыток осадков в первый весенний месяц.
«Дефицит осадков прогнозируется только на севере Чукотки. В остальных регионах их будет нормальное количество», — отметил метеоролог.
Alhazred#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....
mosquito__2010У хохла одна забава. Поднастрать и помереть. ( хохол = бандеровец )
pepelmetalСо вторым они успешнее справляются
mosquito__2010Ну расскажи мне ещё раз про Машу )