Правила проезда круговых перекрестков снова изменились

Правила проезда перекрестков с круговым движением поменялись с 1 марта — теперь водители должны обращать внимание на знаки приоритета.

Прежняя редакция ПДД предусматривала, что водитель обязан уступить дорогу тем, кто уже движется «по кругу».

Теперь уступать «кольцу» надо в том случае, если водитель въезжает на него по дороге, не являющейся главной.

Если при въезде на перекресток с круговым движением стоит знак «Главная дорога» или «Направление главной дороги», то тот водитель, который въезжает на перекресток, будет иметь преимущество, а тот, кто едет по кругу, должен будет ему уступить.

В том случае, если знаков никаких нет, то все остается по-прежнему: тот, кто едет по кругу, тот и получает преимущество в движении.