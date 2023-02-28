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Россия «заморозила» главный ядерный договор

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Закон размещен на портале правовой информации и вступил в силу 28 февраля. Решение о возобновлении участии Москвы в договоре будет принимать президент, следует из документа.

О намерении приостановить участие России в ДСНВ с США Путин объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Причиной такого решения глава государства назвал ситуацию на Украине, которая сделала невозможной взаимные инспекции.

Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Он ограничивает арсеналы ядерного оружия, а также предполагает взаимные инспекции на базах межконтинентальных ядерных ракет, подводных лодках и авиационных базах.

Президент США Джо Байден заявил, что Путин сделал «большую ошибку», приостановив участие в ядерном договоре. Американская сторона также подтвердила интерес к возобновлению переговоров с Москвой по стратегическим вооружениям.

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Политика #Мир #Россия #Оружие
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Топ комментариев

Alhazred

#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....

mosquito__2010

Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )

mosquito__2010

Ну расскажи мне ещё раз про Машу )

mosquito__2010

Дак ты тут себе партнёра ищешь. Коммунисты - анархисты не интересуют ?