Россия «заморозила» главный ядерный договор

Россия приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Закон размещен на портале правовой информации и вступил в силу 28 февраля. Решение о возобновлении участии Москвы в договоре будет принимать президент, следует из документа.

О намерении приостановить участие России в ДСНВ с США Путин объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Причиной такого решения глава государства назвал ситуацию на Украине, которая сделала невозможной взаимные инспекции.

Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Он ограничивает арсеналы ядерного оружия, а также предполагает взаимные инспекции на базах межконтинентальных ядерных ракет, подводных лодках и авиационных базах.

Президент США Джо Байден заявил, что Путин сделал «большую ошибку», приостановив участие в ядерном договоре. Американская сторона также подтвердила интерес к возобновлению переговоров с Москвой по стратегическим вооружениям.