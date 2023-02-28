Смартфон впервые получил кремний-углеродный аккумулятор

Китайская компания Honor анонсировала выпуск первого смартфона Magic5 Pro с кремний-углеродным аккумулятором.

Стандартная литиевая батарея уже практически разряжена, когда ее напряжение снижается до 3,5 вольт, а вот кремний-углеродная батарея при этом напряжении сохраняет заряд на 240 % больше, обеспечивая общее повышение емкости на 12,8 %.

Так, смартфон Honor Magic5 Pro имеет стандартную батарею емкостью 5100 мАч. При замене ее на кремний-углеродную емкость увеличивается до 5450 мАч. Устройство стало первым на рынке с батареей такого типа.

Honor Magic5 Pro с кремний-углеродным аккумулятором в ближайшее время появится в продаже в Китае. При этом глобальная версия смартфона получит стандартную литиевую батарею.