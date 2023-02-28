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Украинские беспилотники атаковали регионы России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tobyotter / Attribution License

Атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины за последние сутки зафиксированы в пяти регионах России. Так, о происшествиях с дронами сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.

Вечером 27 февраля три беспилотника предприняли попытку атаковать гражданские объекты в Белгороде. Один летательный аппарат влетел в окно жилой многоэтажки. Два других беспилотника повредили четыре автомобиля. Информации о пострадавших нет.

В ночь на 28 февраля два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе — в результате в хозяйственной постройке на ее территории начался пожар, но сами резервуары с нефтью не получили повреждений.

Затем глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что беспилотник упал в поселке Новый Гиагинский. Как уточнил Кумпилов, при падении беспилотника никто из местных жителей не пострадал, однако дрон разрушил хозяйственные постройки на ферме.

Утром 28 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник был сбит в Суражском районе. Пострадавших нет, разрушения не зафиксированы. Днем 28 февраля беспилотник упал в деревне Губастово Московской области, инцидент обошелся без разрушений.

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Alhazred

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mosquito__2010

Ну расскажи мне ещё раз про Машу )

mosquito__2010

Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )

mosquito__2010

Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...