Украинские беспилотники атаковали регионы России

Атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины за последние сутки зафиксированы в пяти регионах России. Так, о происшествиях с дронами сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.

Вечером 27 февраля три беспилотника предприняли попытку атаковать гражданские объекты в Белгороде. Один летательный аппарат влетел в окно жилой многоэтажки. Два других беспилотника повредили четыре автомобиля. Информации о пострадавших нет.

В ночь на 28 февраля два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе — в результате в хозяйственной постройке на ее территории начался пожар, но сами резервуары с нефтью не получили повреждений.

Затем глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что беспилотник упал в поселке Новый Гиагинский. Как уточнил Кумпилов, при падении беспилотника никто из местных жителей не пострадал, однако дрон разрушил хозяйственные постройки на ферме.

Утром 28 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник был сбит в Суражском районе. Пострадавших нет, разрушения не зафиксированы. Днем 28 февраля беспилотник упал в деревне Губастово Московской области, инцидент обошелся без разрушений.