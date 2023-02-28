Сервисы «Яндекса» частично сломались

Сбой произошел в работе «Яндекс.Музыки» — веб-версия сервиса не открывается, а при попытке запуска приложения появляется сообщение «Проблемы со связью». Компания подтвердила наличие проблемы.

Пресс-служба «Яндекс.Музыки» подтвердили неполадки в работе сервиса. «К сожалению, Яндекс Музыка в данный момент работает нестабильно. Обязательно вернемся с хорошими новостями как можно скорее», — говорится в телеграм-канале стриминга.

У ряда пользователей возникли проблемы в работе сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс Переводчик». При попытке ими воспользоваться появляется предупреждение «Возможны сбои в работе сервиса».

Проблемы также наблюдаются у «Кинопоиска» — при попытке зайти в приложение высвечивается уведомление: «У нас что-то сломалось. Мы уже решаем проблему». У некоторых пользователей пропала история просмотров.

В предыдущий раз проблемы в работе сервисов «Яндекса» наблюдались 6 февраля. Тогда их работа была восстановлена спустя несколько часов.