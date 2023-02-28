Российские школы получили безопасный интернет от Ростелекома

Ростелеком подключила к единой сети передачи данных более 47 тысяч российских школ, колледжей, техникумов, лицеев и других организаций общего и среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба компании.

Доступ к Сети организован по защищенным каналам связи с применением автоматического сквозного шифрования данных, что позволяет гарантировать безопасность и конфиденциальность передаваемых сведений.

Единая сеть передачи данных — виртуальная сеть для доступа социально значимых объектов к государственным информационным системам и интернету. Ядром сети является сервис контентной фильтрации для безопасного доступа к образовательным и информационным ресурсам.

Учащиеся при работе в интернете надежно защищены от опасных ресурсов, которые содержат опасные для подростков темы. В систему контентной фильтрации также встроен антивирус, который проверяет входящий трафик и блокирует зараженные файлы и сайты.

Ростелеком в прошлом году провел интернет во все российские школы. Скорость передачи данных составляет не менее 100 Мбит/с в городских школах и не менее 50 Мбит/с — в сельских образовательных организациях. Качество сигнала отслеживается круглосуточно.