Повышен акциз на сигареты и вейпы

Акциз на сигареты и вейпы вырастет с 1 марта в России, это приведет к значительному росту расходов курильщиков.
Акциз на сигареты с 1 марта составит не менее 3536 рублей за 1000 штук, на 1 килограмм табака — 8669 рублей. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2023 году будет равен 20 рублям за 1 миллилитр.
При этом
сами электронные системы доставки никотина исключены из перечня
подакцизных товаров, сообщается на сайте Госдумы.
Повышение акцизов приведет к росту расходов
курильщиков, сообщает Discovery Research Group. За традиционные сигареты
придется платить на 4-5% больше, легальные жидкости для вейпов
вырастут в цене на 11%. Минимальная стоимость одной пачки сигарет
увеличится на 4,5% до 117 рублей.
Торговцы контрафактным табаком в 2022 году продали не меньше
1,3 миллиарда пачек сигарет. Бюджет России на неоплаченных акцизах и налогах
потерял около 113 миллиардов рублей.