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Повышен акциз на сигареты и вейпы

Источник:
Sibnet.ru
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Вейп
Фото: © Sibnet.ru

Акциз на сигареты и вейпы вырастет с 1 марта в России, это приведет к значительному росту расходов курильщиков.

Акциз на сигареты с 1 марта составит не менее 3536 рублей за 1000 штук, на 1 килограмм табака — 8669 рублей. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2023 году будет равен 20 рублям за 1 миллилитр. 

При этом сами электронные системы доставки никотина исключены из перечня подакцизных товаров, сообщается на сайте Госдумы.

Повышение акцизов приведет к росту расходов курильщиков, сообщает Discovery Research Group. За традиционные сигареты придется платить на 4-5% больше, легальные жидкости для вейпов вырастут в цене на 11%. Минимальная стоимость одной пачки сигарет увеличится на 4,5% до 117 рублей.

Торговцы контрафактным табаком в 2022 году продали не меньше 1,3 миллиарда пачек сигарет. Бюджет России на неоплаченных акцизах и налогах потерял около 113 миллиардов рублей. 

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Экономика #Торговля
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