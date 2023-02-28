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Apple вернется к разработке бюджетного смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Бюджетный смартфон iPhone SE
Фото: © AB / Unsplash License

Apple вернулась к разработке бюджетного смартфона iPhone SE 4, чей выход в 2023 году был отменен. Релиз доступной модели запланирован на 2024 год.

Новый iPhone SE будет похож на стандартный iPhone 14, оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с тонкими рамками, сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо. Текущий iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем с более толстыми рамками.

По словам Куо, новый iPhone SE будет оснащен специально разработанным 5G-модемом от Apple, с возможностью подключения к ограниченному диапазону ниже 6 ГГц. Текущий iPhone SE уже поддерживает 5G, но использует чип Qualcomm Snapdragon X57.

Аналитик предсказал резкое удешевление смартфонов

Цена и точная дата выхода бюджетника пока неизвестны. Apple обычно представляет новинки два раза в год, весной и осенью. Стоимость текущего iPhone SE на старте начиналась от 429 долларов.

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Alhazred

#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....

mosquito__2010

Ну расскажи мне ещё раз про Машу )

mosquito__2010

Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )

mosquito__2010

Какие люди ? Те самые 7 гномов ? Это они тебя в заблуждение вводят что бы ты не комплексовал по поводу...