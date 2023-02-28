Apple вернется к разработке бюджетного смартфона

Apple вернулась к разработке бюджетного смартфона iPhone SE 4, чей выход в 2023 году был отменен. Релиз доступной модели запланирован на 2024 год.

Новый iPhone SE будет похож на стандартный iPhone 14, оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с тонкими рамками, сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо. Текущий iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем с более толстыми рамками.

По словам Куо, новый iPhone SE будет оснащен специально разработанным 5G-модемом от Apple, с возможностью подключения к ограниченному диапазону ниже 6 ГГц. Текущий iPhone SE уже поддерживает 5G, но использует чип Qualcomm Snapdragon X57.

Аналитик предсказал резкое удешевление смартфонов

Цена и точная дата выхода бюджетника пока неизвестны. Apple обычно представляет новинки два раза в год, весной и осенью. Стоимость текущего iPhone SE на старте начиналась от 429 долларов.