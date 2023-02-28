Wink представил новинки кино и сериалов марта

Фильмы о любви и семейных тайнах, детективы и фэнтези пополнят коллекцию Wink в марте. Среди новинок как отечественные, так и зарубежные премьеры.

Российский сериал «Хэдшот». Это история о замкнутом подростке Денисе, который преображается до неузнаваемости в киберпространстве. История сочетает драматическую линию и геймерский юмор.

Российский криминальный триллер «Один настоящий день». Главный герой фильма — циничный карьерист Капитонов. Он живет по правилам своего коррумпированного следственного подразделения, не прочь манипулировать уликами и свидетельствами ради нужного результата.

Комедия «Знакомство родителей». По сюжету, Мишель (Эмма Робертс) и Аллен (Люк Брейси) готовятся к свадьбе. Затевая традиционное знакомство родителей, они не догадываются, что те не только давно знают друг друга, но их связывает между собой множество секретов, которые никто не хотел бы ворошить.

Второй сезон сериала «Тиндер-80». В новом сезоне продолжается развитие истории про изобретение трех парижских студентов, которые наладили обмен эротическим контентом для знакомств за три с лишним десятка лет до появления профильной социальной сети.

Детектив «Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней». По сюжету, загадочное убийство ростовщика шокировало весь город. Пошли слухи, что это дело рук Царя Преисподней. Судья Ди начинает расследование, которое докажет, что за мистикой и мифологией скрываются обычные человеческие пороки и страсти.

Боевик «Путешествие на Запад. Поединок веры». В новом фильме зрителей ждет захватывающая история борьбы Царя Обезьян Сунь Укуна со злым божеством, которое похитило жителей деревни Циньгя и унесло их в небесный мир. В одиночку он бросает вызов силам зла и пытается помочь узникам вернуться домой в мир смертных, однако на его пути встает воин Ян Цзянь.

Комедия «Моя пиратская свадьба». Фильм рассказывает о том, как сделать обычную брачную церемонию незабываемой. Свадьба Дарси (Дженнифер Лопес) и Тома (Джош Дюшамель) с самого начала не была похожа на классическую: жених мечтал о многолюдной церемонии на романтическом острове, невеста же была готова без затей расписаться в городе. Победил Том. В итоге на свадьбу прилетели не только эксцентричные родители, но и бывший парень Дарси, отвязный рокер Шон (Ленни Кравиц).

Драма «Сын». Драматург Флориан Зеллер экранизировал еще одну пьесу своей трилогии: его предыдущая работа, фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли, была удостоена двух «Оскаров». Хопкинс появляется и в новом фильме, но на этот раз в центре сюжета — сыновья.