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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

КамАЗ обозначил сроки появления электромобиля «Атом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АО «Кама»

КамАЗ представит прототип легкового электромобиля «Атом» весной 2023 года, сообщил гендиректор компании отечественного концерна Сергей Когогин в рамках итоговой сессии городского совета Набережных Челнов.

Глава автопроизводителя заявил, что пилотный образец машины покажут широкой публике в мае. По прогнозам, автолюбители смогут начать использовать электрокары с 2024 года.

Когогин отметил, что к 2030 году легковой транспорт должен принести КамАЗу 350 миллиардов рублей дополнительной выручки.

Электокар «Атом» будет серьезно отличаться от субкомпактного электрокроссовера «Кама», разработанного в 2020 году. Кузов нового авто будет пятидверным, а габаритная длина составит 3,75 метра. Пока есть только показанное в ноябре 2022 года тизерное изображение.

Тема: Русские машины
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