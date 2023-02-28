Mozilla Foundation уличила Google Play в обмане пользователей

Mozilla Foundation обнаружила, что более 80% приложений в Google Play неправильно маркированы. В разделе «Безопасность данных» указана неверная информация.

Например, у приложений Facebook (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ), Twitter и TikTok указано, что они не передают данные третьим лицам, однако они делятся информацией о пользователях с рекламодателями, провайдерами и другими компаниями.

Согласно исследованию, у 80% приложений данные неточны, 40% имеют серьезные расхождения и всего 15% программ оформлены правильно. При этом обманывают как платные, так и бесплатные карточки.

Эксперты Mozilla отметили, что в определениях Площадки специально используются размытые формулировки для злоупотребления правилами. Google с выводами предсказуемо не согласился и обвинил исследователей в ошибочной методологии и отсутствии доказательств.