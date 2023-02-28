Телеканал ТНТ объявил дату премьеры шоу «Новые звезды в Африке», первый выпуск покажут в воскресенье, 12 марта.

Всего в проекте примут участие 17 знаменитостей. Среди известных участников — Мария Погребняк, Алина Акилова, Эвелине Бледанс, Виталий Гогунский, Иван Пышненко, Игорь Ознобихин, Денис Пышненко, Иван Пышненко, Наталья Медведева, Тимофей Зайцев, Торнике Квитатиани.

Правила в «Новых звездах в Африке» изменятся. У героев не будет никакой еды. Даже маис и бобы, которые обычно всегда присутствовали на кухне, теперь придется зарабатывать в испытаниях.

Кроме этого, в проекте появится киоск с ассортиментом того, что можно купить на выигранные монеты. После каждого испытания звездам предстоит принять решение о судьбе общего бюджета.

Премьера шоу «Новые звезды в Африке» состоится 12 марта в 19.00 на ТНТ.