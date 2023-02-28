Телеканал ТНТ объявил дату премьеры шоу «Новые звезды в
Африке», первый выпуск покажут в воскресенье, 12 марта.
Всего в проекте примут участие 17 знаменитостей. Среди
известных участников — Мария Погребняк, Алина Акилова, Эвелине Бледанс, Виталий
Гогунский, Иван Пышненко, Игорь Ознобихин, Денис Пышненко, Иван Пышненко,
Наталья Медведева, Тимофей Зайцев, Торнике Квитатиани.
Правила в «Новых звездах в Африке» изменятся. У героев не
будет никакой еды. Даже маис и бобы, которые обычно всегда присутствовали на
кухне, теперь придется зарабатывать в испытаниях.
Кроме этого, в проекте появится киоск с ассортиментом того,
что можно купить на выигранные монеты. После каждого испытания звездам
предстоит принять решение о судьбе общего бюджета.
Премьера шоу «Новые звезды в Африке» состоится 12 марта в
19.00 на ТНТ.