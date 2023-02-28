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Аэропорт Пулково закрыли из-за НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kora27 / CC BY-SA 4.0

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты из-за неопознанного летающего объекта.

Неопознанный летающий объект заметили в 160-200 километрах от Санкт-Петербурга, Минобороны сообщило об этом в службу Пулково, пишет «Фонтанка».

«В аэропорте Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении правительства Санкт-Петербурга.

По данным источника ТАСС, закрытие воздушного пространства продлено еще на час.

Телеграм-каналы 112 и Baza сообщили, что объявлен план «Ковер» — его используют при незаконном пересечении воздушным судном государственной границы РФ, при применении оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю, при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и «других материальных объектов».

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ЧП #Происшествия
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Alhazred

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mosquito__2010

Ты свои идиотские условия коллегам по цеху выставляй балаболка ) Смотри ка ты перец какой модный )

mosquito__2010

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mosquito__2010

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