Аэропорт Пулково закрыли из-за НЛО

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты из-за неопознанного летающего объекта.

Неопознанный летающий объект заметили в 160-200 километрах от Санкт-Петербурга, Минобороны сообщило об этом в службу Пулково, пишет «Фонтанка».

«В аэропорте Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении правительства Санкт-Петербурга.

По данным источника ТАСС, закрытие воздушного пространства продлено еще на час.

Телеграм-каналы 112 и Baza сообщили, что объявлен план «Ковер» — его используют при незаконном пересечении воздушным судном государственной границы РФ, при применении оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю, при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и «других материальных объектов».