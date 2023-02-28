Китайская компания выпустит видеокарту с мощностью GTX 1650

Китайская компания Zhihui Microelectronics представила свой первый графический процессор Zhihui IDM929. Чип нацелен на производительность не ниже GeForce GTX 1650 от Nvidia, обещая при этом более высокую энергоэффективность.

Набор функций полностью не раскрывается. На портале Zhihui Micro опубликована информация о том, что чип основан на фирменной архитектуре IDMV.

Известно, что графический ускоритель обеспечивает скорость заполнения пикселей (pixel fill rate) на уровне 19,2 Гпикс/с и скорость заполнения текстур (texture fill rate) на уровне 76,8 Гтексел/с, а вычислительная производительность (вероятно, в операциях FP32) у графического чипа составляет 2,5 Тфлопс, что сравнимо с GeForce GTX 1650.

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GeForce GTX 1650 была выпущена в 2020 году. Несмотря на устаревшее поколение, видеокарта способна работать в современных играх на средне-низких настройках и пользуется популярностью у геймеров ввиду низкой цены по сравнению с последними моделями.