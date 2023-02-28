Сортировка эмодзи появилась в Telegram

Telegram ввел сортировку эмодзи по популярным категориям. Теперь можно быстро найти все виды «Палец вверх», «Сердце», «Праздник», «Сон» и варианты эмоций.

Включить фильтр можно зайдя в панель выбора эмодзи и выбрав в строке поиска нужный. Telegram сам отсортирует галерею по заданному параметру и предложит подходящие стикеры, эмодзи и анимации из пользовательской коллекции.

Нововведение будет удобно обладателям больших коллекций стикеров или просто для поиска нужного эмодзи из обширной галереи Telegram. Мессенджер поддерживает и текстовый поиск, позволяющий найти неподходящие по критериям фильтра материалы.