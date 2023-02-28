Германия не получает достаточной информации от союзников по диверсии на Северных потоках» и не проводит прозрачное расследование, заявил в депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

«Расследование не является прозрачным. Оно не осуществляется с надлежащим напором. Причины очевидны — сначала вслух в этом обвиняли Россию, а потом все затихло. Теперь и представителям правительства ФРГ ясно, что только союзники могли осуществить этот террористический акт», — приводит ТАСС мнение Котре.

По его словам, правительство ФРГ ничего не предпринимает в связи с тем, что Норвегия, Швеция и Дания не делятся информацией с Германией. Парламентские запросы со стороны АдГ на этот счет остаются без ответа. СМИ молчат.

«Самый крупный террористический акт против инфраструктуры Германии должен бы был привлечь внимание огромного числа журналистов. Они должны были бы вести журналистские расследования по всем направлениям, но ничего из этого не произошло», — утверждает политик.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.